Генконсул Турции в Нахчыване приступил к исполнению обязанностей
Внутренняя политика
- 27 октября, 2026
- 20:25
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Генеральный консул Турции в Нахчыване Али Севим приступил к исполнению своих обязанностей.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, Севим по случаю вступления в должность встретился с послом Турции в Азербайджане Биролом Акгюном.
Он получил соответствующий документ от начальника протокольного управления Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Анара Наджафли.
Генконсул также встретился с начальником Управления МИД по Восточной Европе, Южному Кавказу, Западной и Центральной Азии Гюрселем Исмаилзаде.
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