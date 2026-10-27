Генконсул Турции в Нахчыване приступил к исполнению обязанностей

Генеральный консул Турции в Нахчыване Али Севим приступил к исполнению своих обязанностей.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, Севим по случаю вступления в должность встретился с послом Турции в Азербайджане Биролом Акгюном.

Он получил соответствующий документ от начальника протокольного управления Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Анара Наджафли.

Генконсул также встретился с начальником Управления МИД по Восточной Европе, Южному Кавказу, Западной и Центральной Азии Гюрселем Исмаилзаде.