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    Генконсул Турции в Нахчыване приступил к исполнению обязанностей

    Внутренняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 20:25
    Генконсул Турции в Нахчыване приступил к исполнению обязанностей

    Генеральный консул Турции в Нахчыване Али Севим приступил к исполнению своих обязанностей.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, Севим по случаю вступления в должность встретился с послом Турции в Азербайджане Биролом Акгюном.

    Он получил соответствующий документ от начальника протокольного управления Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Анара Наджафли.

    Генконсул также встретился с начальником Управления МИД по Восточной Европе, Южному Кавказу, Западной и Центральной Азии Гюрселем Исмаилзаде.

    Генконсул Турции в Нахчыване приступил к исполнению обязанностей
    Генконсул Турции в Нахчыване приступил к исполнению обязанностей

    Генконсул Турции Нахчыванская Автономная Республика
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