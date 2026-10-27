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    "Card to card"a limit fonunda ödəniş kartlarının sayında artım iki dəfə sürətlənib

    Maliyyə
    • 27 oktyabr, 2026
    • 11:40
    Card to carda limit fonunda ödəniş kartlarının sayında artım iki dəfə sürətlənib

    Bu ilin avqust ayından Azərbaycanda "Card to card" əməliyyatlarına limit qoyulması fonunda ölkədə ödəniş kartlarının sayındakı artım iki dəfə sürətlənib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, sentyabrın sonuna Azərbaycanda 23 milyon 388 min ədəd ödəniş kartı olub. Bu, avqustun sonu ilə müqayisədə 414 min ədəd və yaxud 1,8 % çoxdur. Halbuki, avqustda ödəniş kartlarının sayı iyula nisbətən 189 min ədəd və yaxud 0,8 % artaraq 22 milyon 974 min ədədə çatmışdı.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Card to Card əməliyyatları Ödəniş kartları
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