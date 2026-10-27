В Азербайджане рост числа платежных карт на фоне лимитов на Card to Card ускорился вдвое
Финансы
- 27 октября, 2026
- 11:51
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На фоне введения с августа этого года лимита на операции "Card to card" в Азербайджане рост числа платежных карт в стране ускорился вдвое.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Согласно данным, на конец сентября в Азербайджане насчитывалось 23 млн 388 тыс. платежных карт, что на 414 тыс., или на 1,8%, больше по сравнению с концом августа.
В августе число платежных карт выросло по сравнению с июлем на 189 тыс. или на 0,8%, достигнув 22 млн 974 тыс.
"Card to card"a limit fonunda ödəniş kartlarının sayında artım iki dəfə sürətlənib
CBA: Growth in payment cards doubles after card-to-card limits introduced
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