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    В Азербайджане рост числа платежных карт на фоне лимитов на Card to Card ускорился вдвое

    Финансы
    • 27 октября, 2026
    • 11:51
    В Азербайджане рост числа платежных карт на фоне лимитов на Card to Card ускорился вдвое

    На фоне введения с августа этого года лимита на операции "Card to card" в Азербайджане рост числа платежных карт в стране ускорился вдвое.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    Согласно данным, на конец сентября в Азербайджане насчитывалось 23 млн 388 тыс. платежных карт, что на 414 тыс., или на 1,8%, больше по сравнению с концом августа.

    В августе число платежных карт выросло по сравнению с июлем на 189 тыс. или на 0,8%, достигнув 22 млн 974 тыс.

    Платежные карты Card to card Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    "Card to card"a limit fonunda ödəniş kartlarının sayında artım iki dəfə sürətlənib
    CBA: Growth in payment cards doubles after card-to-card limits introduced
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