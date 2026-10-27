İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Mirzoyan: Ermənistan və Niderland gülçülük sahəsində potensiala malikdir

    Region
    • 27 oktyabr, 2026
    • 11:24
    Mirzoyan: Ermənistan və Niderland gülçülük sahəsində potensiala malikdir

    Niderland və Ermənistan arasında xüsusilə kənd təsərrüfatı, gülçülük, səhiyyə və infrastruktur sahələrində reallaşdırılmamış əhəmiyyətli potensial mövcuddur.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan İrəvanda niderlandlı həmkarı Tom Berendsen ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.

    "Bir neçə ay ərzində erməni gül istehsalçıları ilə Niderlandın dünya miqyasında tanınmış şirkətləri arasında əməkdaşlığın qurulması ilə bağlı xəbərlər cəmiyyətdə müsbət qarşılanıb", - Mirzoyan bildirib.

    Öz növbəsində, Niderland XİN başçısı Rusiyanın tətbiq etdiyi və gülçülük sektoru daxil olmaqla, biznes üçün çətinliklər yaradan idxal məhdudiyyətlərini müzakirə etdiklərini bildirib.

    "Biz Ermənistanın Aİ-nin avtonom ticarət alətlərindən istifadə etməsinə yönəlmiş bu imkanları alqışlayırıq", - Berendsen deyib. O, gül istehsalçılarının üzləşdiyi problemlərlə tanış olmaq üçün bu gün istixanalara baş çəkəcəyini qeyd edib.

    Ararat Mirzoyan Tom Berendsen
    Мирзоян: У Армения и Нидерландов имеется потенциал в области цветоводства
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    12:09
    "Apple" Azərbaycan müəllimlərini sertifikatlaşdırılmış təlimçi kimi yetişdirəcək
    İKT
    12:04
    Parlament telekommunikasiya xidmətlərinin keyfiyyət tələblərinin dəqiqləşdirilməsini I oxunuşda qəbul edib
    Milli Məclis
    12:03
    MM məhkəmə aidiyyəti ilə əlaqədar iki məcəllədə dəyişiklik layihəsini I oxunuşda qəbul edib
    Milli Məclis
    11:56
    Əcnəbi aqronom, bağçılıq üzrə mütəxəssis və baytarlara Azərbaycanda yaşamaq icazəsi I oxunuşda qəbul edilib
    Milli Məclis
    11:53
    Azərbaycanın kredit ittifaqları 9 ayda 1,5 milyon manat zərər edib
    Maliyyə
    11:52
    Azərbaycan millisi UEFA İnkişaf Turnirini qələbə ilə başa vurub
    Futbol
    11:52
    Sabah Yardımlının 7 kəndində qaz olmayacaq
    Energetika
    11:51
    Azərbaycan BOKT-larının xalis mənfəəti 2,55 dəfə artıb
    Maliyyə
    11:40
    "Card to card"a limit fonunda ödəniş kartlarının sayında artım iki dəfə sürətlənib
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti