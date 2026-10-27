Мирзоян: У Армения и Нидерландов имеется потенциал в области цветоводства
- 27 октября, 2026
- 11:11
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Между Нидерландами и Арменией существует значительный нереализованный потенциал, особенно в сельском хозяйстве, цветоводстве, здравоохранении и инфраструктуре.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с нидерландским коллегой Томом Берендсеном в Ереване.
"В течение нескольких месяцев новости об установлении сотрудничества между армянскими производителями цветов и всемирно известными компаниями из Нидерландов получали положительный отклик в обществе", - сказал Мирзоян.
В свою очередь глава МИД Нидерландов сказал, что они обсудили введенные Россией ограничения на импорт, которые создают трудности для бизнеса, в том числе в секторе цветоводства.
"Мы приветствуем эти возможности для Армении использовать инструменты автономной торговли ЕС", - сказал Берендсен, отметив, что сегодня он посетит теплицы, чтобы узнать, с какими проблемами сталкиваются производители цветов.