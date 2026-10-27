Мирзоян: У Армения и Нидерландов имеется потенциал в области цветоводства

Между Нидерландами и Арменией существует значительный нереализованный потенциал, особенно в сельском хозяйстве, цветоводстве, здравоохранении и инфраструктуре.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с нидерландским коллегой Томом Берендсеном в Ереване.

"В течение нескольких месяцев новости об установлении сотрудничества между армянскими производителями цветов и всемирно известными компаниями из Нидерландов получали положительный отклик в обществе", - сказал Мирзоян.

В свою очередь глава МИД Нидерландов сказал, что они обсудили введенные Россией ограничения на импорт, которые создают трудности для бизнеса, в том числе в секторе цветоводства.

"Мы приветствуем эти возможности для Армении использовать инструменты автономной торговли ЕС", - сказал Берендсен, отметив, что сегодня он посетит теплицы, чтобы узнать, с какими проблемами сталкиваются производители цветов.