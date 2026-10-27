İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Aydın Süleymanlı: "Avropa Kubokundakı çıxışımı uğurlu qiymətləndirmək olar"

    Fərdi
    • 27 oktyabr, 2026
    • 11:22
    Aydın Süleymanlı: Avropa Kubokundakı çıxışımı uğurlu qiymətləndirmək olar

    Azərbaycan şahmatçısı Aydın Süleymanlı klublararası Avropa Kubokundakı çıxışını uğurlu sayır.

    Bu barədə "Report"a 21 yaşlı qrossmeyster açıqlama verib.

    O, Monteneqronun Budva şəhərində keçirilmiş yarışla bağlı təəssüratlarını bölüşüb:

    "Fərdi olaraq yarış mənim üçün qənaətbəxş keçdi. Karyeramda ilk dəfə özbəkistanlı Nodirbek Abdusattarov kimi səviyyəli şahmatçıya qalib gəldim. Bu səbəbdən düşünürəm ki, bu turnirdəki çıxışımı uğurlu qiymətləndirmək olar".

    "Vüqar Həşimov" komandasında çıxış edən A.Süleymanlı ölkə təmsilçisinin yarışı 10 xalla 10-cu pillədə başa vurmasına da toxunub:

    "Komanda olaraq daha yaxşı nəticə qazanmaq niyyətində idik. Amma təəssüf ki, bu dəfə alınmadı. Uğurlu çıxış etmək istəsək də, 10-cu yerlə kifayətlənməli olduq".

    Xatırladaq ki, kişi şahmatçıların yarışında "Vüqar Həşimov" komandası 10 xalla 10-cu yerdə qərarlaşıb. Klubun heyətində mübarizə aparan Aydın Süleymanlı şəxsi nəticələrə görə birinci lövhədə bürünc medal qazanıb.

    Qadın şahmatçıların turnirində hərəyə 10 xalı olan Serbiyanın "Sirmium Sremska Mitrovitsa" və ölkəmizin "Odlar Yurdu" klubu 3-4-cü yerləri bölüşüb. Azərbaycan klubu əlavə göstəricilərə görə 4-cü sırada yer alıb. Bu komandada çıxış edən Gülnar Məmmədova isə dördüncü lövhədə qızıl mükafata sahib çıxıb.

    Aydın Süleymanlı Vüqar Həşimov klubu Odlar Yurdu klubu Şahmat üzrə Avropa Kuboku
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    12:04
    Parlament telekommunikasiya xidmətlərinin keyfiyyət tələblərinin dəqiqləşdirilməsini I oxunuşda qəbul edib
    Milli Məclis
    12:03
    MM məhkəmə aidiyyəti ilə əlaqədar iki məcəllədə dəyişiklik layihəsini I oxunuşda qəbul edib
    Milli Məclis
    11:56
    Əcnəbi aqronom, bağçılıq üzrə mütəxəssis və baytarlara Azərbaycanda yaşamaq icazəsi I oxunuşda qəbul edilib
    Milli Məclis
    11:53
    Azərbaycanın kredit ittifaqları 9 ayda 1,5 milyon manat zərər edib
    Maliyyə
    11:52
    Azərbaycan millisi UEFA İnkişaf Turnirini qələbə ilə başa vurub
    Futbol
    11:52
    Sabah Yardımlının 7 kəndində qaz olmayacaq
    Energetika
    11:51
    Azərbaycan BOKT-larının xalis mənfəəti 2,55 dəfə artıb
    Maliyyə
    11:40
    "Card to card"a limit fonunda ödəniş kartlarının sayında artım iki dəfə sürətlənib
    Maliyyə
    11:36
    Məhəmməd Əl-Malik: ICESCO Azərbaycanın dəstəyi ilə Suriyada 100-dən çox məktəbi bərpa edir
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti