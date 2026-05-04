Bu il Serbiyada itkin düşmüş şəxslərlə bağlı qanun qəbul ediləcək
- 04 may, 2026
- 15:00
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Serbiyanın əmək, məşğulluq, veteran və sosial məsələlər naziri Militsa Durceviç Stamenkovski mayın 4-də Serbiya parlamentinin binasında açılan və 1990-cı illərdə keçmiş Yuqoslaviya ərazisində müharibə zamanı serblərin çəkdiyi əzablarla bağlı xatirə mədəniyyətinin formalaşdırılmasına həsr olunan "Xatirələr" (Sećanja) sərgisinə baxış zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç təşəbbüsü dəstəkləyib.
Nazir bildirib ki, Əmək, Məşğulluq, Veteran və Sosial məsələlər Nazirliyi bu layihənin institusional dəstəyə layiq olduğunu hesab edib və bugünkü Xorvatiya ərazisində, eləcə də Kosovo and Metoxiya bölgəsində itkin düşənlərin yaxınlarının unudulmaması üçün çalışan assosiasiyaya dəstək vermək istəyir.