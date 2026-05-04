İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Qəbələdə WUF13 Festivalı keçirilib

    İnfrastruktur
    • 04 may, 2026
    • 19:30
    Qəbələdə WUF13 Festivalı keçirilib

    Mayın 4-də Qəbələ sakinləri və qonaqları arasında Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü sessiyası (WUF13) barədə məlumatlılığın artırılması məqsədilə WUF13 Festivalı baş tutub.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, festivalın ictimai proqramı Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri, rəsmi şəxslər və şəhər ictimaiyyətinin iştirakı ilə keçirilib.

    İctimai proqram çərçivəsində interaktiv fəaliyyətlər, maarifləndirici oyunlar, təqdimatlar və ictimai müzakirələr vasitəsilə dayanıqlı şəhər inkişafı, inklüziv şəhər mühiti, innovativ şəhər həlləri və gələcəyin şəhərləri kimi mövzular geniş auditoriyaya çatdırılıb.

    Həmçinin WUF13 və şəhərsalma mövzularında, eləcə də Qəbələ memarlıq abidələri barədə suallar təqdim olunaraq iştirakçılar arasında müsabiqələr təşkil edilib. Düzgün cavab verənlərə hədiyyələr təqdim edilib.

    Proqram böyük maraqla qarşılanıb.

    Qəbələdə WUF13 Festivalı keçirilib
    Qəbələdə WUF13 Festivalı keçirilib
    Qəbələdə WUF13 Festivalı keçirilib
    Qəbələdə WUF13 Festivalı keçirilib
    Qəbələdə WUF13 Festivalı keçirilib
    Qəbələdə WUF13 Festivalı keçirilib
    Qəbələdə WUF13 Festivalı keçirilib
    Qəbələdə WUF13 Festivalı keçirilib
    Qəbələdə WUF13 Festivalı keçirilib
    Qəbələdə WUF13 Festivalı keçirilib
    Qəbələdə WUF13 Festivalı keçirilib
    Qəbələdə WUF13 Festivalı keçirilib
    Qəbələdə WUF13 Festivalı keçirilib
    WUF13 Qəbələ
    Foto
    В Габале прошел фестиваль WUF13
    Foto
    Gabala hosts WUF13 Festival

    Son xəbərlər

    01:27

    "Mançester Siti" çempionluq uğrunda "Arsenal"la mübarizədə xal itirib

    Futbol
    01:16

    Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edib

    İnfrastruktur
    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti