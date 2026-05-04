    • 04 may, 2026
    • 21:48
    Kurban Berdıyev: Futbolçularda həyəcan hiss olunurdu, bu səbəbdən qol fürsətlərini boşa verdilər

    Misli Premyer Liqasının XXX turunda "Turan Tovuz"un futbolçularının "Qarabağ"la matçda boşa verdiyi qol fürsətləri həyəcanla bağlı idi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu qərb təmsilçisinin baş məşqçisi Kurban Berdıyev sözügedən oyundan sonra baş tutan mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis məğlub olduqları qarşılaşmanı şərh edib:

    "Qarabağ"a qarşı ağır oyun keçirdik. Uzun müddət meydanda rəqibin üstünlüyü hiss olunurdu. İkinci yarıda buraxılan qollar məğlubiyyətin başlıca səbəbi oldu. Komandamda həyəcan hiss olunurdu. Boşa verilən fürsətlər də bununla bağlı idi. Əgər qol fürsətlərindən doğru yararlansaydıq, hesab başqa cür ola bilərdi".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Turan Tovuz" görüşü Ağdam təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

