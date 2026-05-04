В Габале прошел фестиваль WUF13

В Габале состоялся фестиваль WUF13, направленный на повышение осведомленности жителей и гостей города о 13-й сессии Всемирного форума городов, которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

Как сообщает cеверо-западное бюро Report, в общественной программе приняли участие представители исполнительной власти Габалинского района, официальные лица и горожане.

В рамках мероприятия прошли интерактивные просветительские игры, презентации и обсуждения. Участникам рассказали об устойчивом городском развитии, инклюзивной среде, инновационных решениях и городах будущего.

Также были организованы викторины на темы WUF13, градостроительства и архитектурных памятников Габалы. Участникам, давшим правильные ответы, были вручены подарки.