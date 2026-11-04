Реджеп Тайип Эрдоган: Очень рад передать Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние пожелания
Внешняя политика
- 04 ноября, 2026
- 22:40
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После того как самолет с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, возвращавшимся после визита в Республику Корея, вошел в воздушное пространство Азербайджана, пилот воздушного судна связался с диспетчером.
Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он передал главе государства Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана послание Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с самыми искренними пожеланиями. В послании говорится: "Возвращаясь после визита (в Южную Корею – ред.), очень рад передать братскому народу Азербайджана самые искренние пожелания мира, благополучия и процветания, а Вашему превосходительству – крепкого здоровья и счастья".
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