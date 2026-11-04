İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Ərdoğan: Prezident İlham Əliyevə ən səmimi arzularımı çatdırmaqdan böyük məmnunluq duyuram

    Xarici siyasət
    • 04 noyabr, 2026
    • 22:33
    Ərdoğan: Prezident İlham Əliyevə ən səmimi arzularımı çatdırmaqdan böyük məmnunluq duyuram

    Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Koreya Respublikasından səfərdən qayıdarkən təyyarəsi Azərbaycanın hava məkanına daxil olduqdan sonra laynerin pilotu dispetçerlə əlaqə saxlayıb.

    "Report" AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, o, dövlətimizin başçısı İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ən səmimi arzuları ilə bağlı mesajını çatdırıb.

    Mesajda deyilir: "Səfərdən qayıdarkən qardaş Azərbaycan xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq, Zati-alinizə cansağlığı və xoşbəxtlik kimi ən səmimi arzularımı çatdırmaqdan böyük məmnunluq duyuram.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan

    Türkiyə Respublikasının Prezidenti".

    İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə Cümhuriyyəti
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    Реджеп Тайип Эрдоган: Очень рад передать Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние пожелания
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    Recep Tayyip Erdoğan: I take great pleasure in conveying my most sincere wishes to President Ilham Aliyev
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