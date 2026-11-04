В Хорватии состоялся прием по случаю Дня Победы Азербайджана

Посольство Азербайджана в Хорватии организовало в Загребе официальный прием по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает балканское бюро Report, в мероприятии приняли участие представители государственных структур Хорватии, депутаты парламента, представители дипломатического корпуса и международных организаций, СМИ, а также известные деятели науки, образования, культуры и искусства.

В начале мероприятия прозвучали государственные гимны Азербайджана и Хорватии, были продемонстрированы видеоролики, посвященные Отечественной войне.

Выступая с приветственной речью, посол Азербайджана в Хорватии Анар Иманов рассказал о многолетней политике оккупации и этнических чисток, проводившейся, по его словам, Арменией в отношении Азербайджана, и ее тяжелых гуманитарных последствиях.

Дипломат отметил, что историческая Победа, одержанная Азербайджанской армией под руководством Президента Азербайджана, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне, стала решающим этапом в восстановлении территориальной целостности страны.

Посол подчеркнул, что 8 Ноября стало для азербайджанского народа символом национальной гордости и единства.

Он также напомнил, что после антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года Азербайджан полностью восстановил суверенитет над всей своей территорией.

Говоря об усилиях Азербайджана по обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе в послевоенный период, Иманов назвал важным шагом парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией 8 августа 2025 года в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Дипломат также рассказал о работе по открытию региональных коммуникаций, восстановлению экономических и транспортных связей, а также переходу мирного процесса к практической реализации.

Особое внимание посол уделил масштабным восстановительным и строительным работам на освобожденных территориях, возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные края и минной угрозе, которая остается одним из главных препятствий на пути этого процесса.

В этой связи Иманов подчеркнул значимость опыта Хорватии в послевоенном восстановлении, сохранении исторического и культурного наследия, а также разминировании. Он отметил необходимость расширения сотрудничества между двумя странами в этих сферах.

По словам дипломата, Азербайджан и Хорватия имеют схожий исторический опыт, связанный с разрушительными последствиями конфликтов, вынужденным переселением населения и послевоенным восстановлением. Этот общий опыт, как он отметил, создает основу для укрепления взаимопонимания, солидарности и стратегического партнерства между двумя государствами.

В завершение выступления посол заявил, что обеспечение долгосрочного мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе остается одним из главных приоритетов Азербайджана. Он выразил надежду на будущее региона, основанное на сотрудничестве и взаимовыгодных отношениях между странами.