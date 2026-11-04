Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Хорватии состоялся прием по случаю Дня Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2026
    • 22:37
    В Хорватии состоялся прием по случаю Дня Победы Азербайджана

    Посольство Азербайджана в Хорватии организовало в Загребе официальный прием по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Как сообщает балканское бюро Report, в мероприятии приняли участие представители государственных структур Хорватии, депутаты парламента, представители дипломатического корпуса и международных организаций, СМИ, а также известные деятели науки, образования, культуры и искусства.

    В начале мероприятия прозвучали государственные гимны Азербайджана и Хорватии, были продемонстрированы видеоролики, посвященные Отечественной войне.

    Выступая с приветственной речью, посол Азербайджана в Хорватии Анар Иманов рассказал о многолетней политике оккупации и этнических чисток, проводившейся, по его словам, Арменией в отношении Азербайджана, и ее тяжелых гуманитарных последствиях.

    Дипломат отметил, что историческая Победа, одержанная Азербайджанской армией под руководством Президента Азербайджана, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне, стала решающим этапом в восстановлении территориальной целостности страны.

    Посол подчеркнул, что 8 Ноября стало для азербайджанского народа символом национальной гордости и единства.

    Он также напомнил, что после антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года Азербайджан полностью восстановил суверенитет над всей своей территорией.

    Говоря об усилиях Азербайджана по обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе в послевоенный период, Иманов назвал важным шагом парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией 8 августа 2025 года в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа.

    Дипломат также рассказал о работе по открытию региональных коммуникаций, восстановлению экономических и транспортных связей, а также переходу мирного процесса к практической реализации.

    Особое внимание посол уделил масштабным восстановительным и строительным работам на освобожденных территориях, возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные края и минной угрозе, которая остается одним из главных препятствий на пути этого процесса.

    В этой связи Иманов подчеркнул значимость опыта Хорватии в послевоенном восстановлении, сохранении исторического и культурного наследия, а также разминировании. Он отметил необходимость расширения сотрудничества между двумя странами в этих сферах.

    По словам дипломата, Азербайджан и Хорватия имеют схожий исторический опыт, связанный с разрушительными последствиями конфликтов, вынужденным переселением населения и послевоенным восстановлением. Этот общий опыт, как он отметил, создает основу для укрепления взаимопонимания, солидарности и стратегического партнерства между двумя государствами.

    В завершение выступления посол заявил, что обеспечение долгосрочного мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе остается одним из главных приоритетов Азербайджана. Он выразил надежду на будущее региона, основанное на сотрудничестве и взаимовыгодных отношениях между странами.

    В Хорватии состоялся прием по случаю Дня Победы Азербайджана
    В Хорватии состоялся прием по случаю Дня Победы Азербайджана
    В Хорватии состоялся прием по случаю Дня Победы Азербайджана
    В Хорватии состоялся прием по случаю Дня Победы Азербайджана
    8 Ноября - День Победы Хорватия Азербайджан
    Фото
    Zaqrebdə Zəfər Günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:11
    В Берлине обнаружен мертвым министра экономики Баварии
    Другие страны
    00:44
    США ввели новые санкции против связанных с Ираном компаний и физлиц
    Другие страны
    00:21
    Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против России
    Другие страны
    23:53
    Зеленский обсудил со спецпредставителями Трампа подготовку к переговорам в Абу-Даби
    Другие страны
    23:40
    В Нахчыване впервые провели торакоскопическую резекцию легкого
    Здоровье
    23:34
    В Брюсселе прошли переговоры о восстановлении и финансировании Украины
    Другие страны
    23:14
    Трамп заявил, что не намерен увольнять шефа Пентагона
    Другие страны
    22:56
    Объявлены стартовые составы "Викинга" и "Сабаха" в матче Лиги чемпионов УЕФА
    Футбол
    22:45
    Трамп признал роль войны с Ираном в поражении республиканцев на выборах
    Другие страны
    Лента новостей