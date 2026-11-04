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    Корецкий: Украина выполнила условия для открытия всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 22:09
    Корецкий: Украина выполнила условия для открытия всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС

    Европейская комиссия подтвердила выполнение Украиной условий для открытия всех переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз, а прогресс в подготовке к членству улучшился в девяти разделах.

    Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в своем телеграм-канале.

    "Сегодня отчет Еврокомиссии мне лично передала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова. Еврокомиссия подтвердила, что Украина выполнила условия для открытия всех оставшихся кластеров. Состояние подготовки к вступлению улучшилось в 9 разделах. Это более чем вдвое больше, чем в прошлом году. Ухудшения нет ни в одном разделе, как и отката реформ", – написал он.

    По словам премьера, хороший или очень хороший прогресс Еврокомиссия отметила в 10 разделах, в частности в энергетике, цифровой сфере, финансовых услугах, налогообложении, образовании, науке, сельском хозяйстве и таможне.

    Корецкий также отметил, что впервые наивысшую оценку прогресса получила сфера внешней политики, безопасности и обороны. Кроме того, Еврокомиссия отметила независимую и эффективную работу антикоррупционных институтов Украины, а также улучшение оценок в сферах судебной власти и юстиции.

    "Следующая цель – получить промежуточную оценку по бенчмаркам (IBAR) в начале 2027 года. Для этого по инициативе президента Владимира Зеленского и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создана совместная рабочая группа Украины и ЕС. Мы ставим амбициозные, но достижимые цели. Есть сферы, где нужно работать быстрее. Рекомендации Еврокомиссии мы берем в работу", – отмечается в сообщении.

    Сергей Корецкий Вступление в Евросоюз Украина
    Ukrayna Aİ-yə üzvlüklə bağlı danışıqlar klasterlərinin açılması üçün şərtləri yerinə yetirib
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