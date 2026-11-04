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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Черногория лидирует среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 21:30
    Черногория лидирует среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз

    Европейская комиссия представила ежегодный пакет документов о расширении ЕС, оценив прогресс стран-кандидатов за последний год и обозначив приоритеты реформ на ближайшее время.

    Как передает Report, документ опубликован на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS).

    В отчете главным образом оценивались темпы внедрения реформ, укрепление демократии, верховенство права и соответствие европейским стандартам.

    Наибольший прогресс за отчетный период продемонстрировали Черногория, Албания, Молдова и Украина. Для этих четырех стран подготовлены ориентировочные дорожные карты с конкретными этапами дальнейшего продвижения к членству.

    Прогноз по странам-кандидатам следующий:

    1. Черногория - наиболее близка к вступлению в ЕС, являясь лидером переговоров.

    Согласно отчету, Черногория имеет самые высокие шансы первой завершить переговоры. При сохранении темпов реформ и согласии стран ЕС оставшиеся главы могут быть предварительно закрыты до конца 2026 года. Следующий этап - завершение подготовки договора о присоединении и согласование условий членства.

    2. Албания демонстрирует высокие темпы продвижения.

    Албания может завершить переговоры к 2027 году, если сохранит нынешние темпы реформ. Главными препятствиями остаются необходимость укрепления демократических институтов, политического диалога и качества реформ.

    3. Молдова имеет перспективы завершения переговоров к началу 2028 года.

    Молдова сохраняет перспективу завершить переговоры к началу 2028 года. Для этого необходимо продолжить реформы правосудия, государственного управления и борьбу с коррупцией. Следующий важный этап - открытие оставшихся кластеров и выполнение переговорных критериев.

    4. Украина выполнила условия для открытия остальных кластеров.

    Украина может завершить переговоры до конца 2028 года, если ускорит реформы и сохранит институциональную устойчивость в условиях войны. Основными вызовами останутся борьба с коррупцией, судебная реформа и укрепление демократических институтов.

    5. В Сербии фиксируется ограниченный прогресс, существенного продвижения в переговорах нет.

    Сохраняется низкий уровень согласования внешней политики Сербии с ЕС, усиливается политическая и общественная поляризация. Необходимо выполнить обязательства по нормализации отношений с Косово.

    Перспективы Сербии остаются неопределенными. Продвижение будет зависеть от действий нового правительства, восстановления демократического диалога, независимости судебной системы и сближения внешнеполитического курса с ЕС.

    6. В Северной Македонии главный барьер связан с конституционными изменениями.

    Продвижение к открытию переговоров зависит прежде всего от принятия конституционных изменений. Без политического компромисса страна рискует продолжить оставаться в ожидании начала полноценного переговорного процесса.

    7. В Боснии и Герцеговине европейская интеграция замедляется из-за высоких политических рисков.

    В ближайшей перспективе существенного продвижения ожидать сложно. Ключевыми условиями остаются политическая стабильность, формирование государственных институтов и выполнение обязательств в рамках механизма реформ и роста ЕС.

    8. В Косово политический и институциональный кризис затормозил реформы.

    Однако, есть прогресс в борьбе с организованной преступностью.

    Перспективы сближения с ЕС будут зависеть от политической стабильности и выполнения обязательств по диалогу с Сербией. Еврокомиссия готова подготовить заключение по заявке Косово на членство, если соответствующий запрос поступит от Совета ЕС.

    9. Для Турции переговоры остаются замороженными, однако она сохраняет статус страны-кандидата и важного партнера ЕС.

    Возобновление переговоров в ближайшей перспективе ЕК считает маловероятным.

    10. В Грузии европейская интеграция фактически приостановлена.

    Отмечается, что без изменения политического курса Грузия не сможет продвинуться к членству и рискует потерять практические преимущества статуса кандидата. При этом ЕС продолжит поддерживать суверенитет, территориальную целостность и европейские устремления грузинского народа.

    Европейский союз (ЕС) Еврокомиссия Вступление в ЕС Черногория
    Avropa Komissiyası Aİ-yə üzvlüyə namizəd ölkələrin irəliləyişini qiymətləndirib
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