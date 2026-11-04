Черногория лидирует среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз
- 04 ноября, 2026
- 21:30
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Европейская комиссия представила ежегодный пакет документов о расширении ЕС, оценив прогресс стран-кандидатов за последний год и обозначив приоритеты реформ на ближайшее время.
Как передает Report, документ опубликован на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS).
В отчете главным образом оценивались темпы внедрения реформ, укрепление демократии, верховенство права и соответствие европейским стандартам.
Наибольший прогресс за отчетный период продемонстрировали Черногория, Албания, Молдова и Украина. Для этих четырех стран подготовлены ориентировочные дорожные карты с конкретными этапами дальнейшего продвижения к членству.
Прогноз по странам-кандидатам следующий:
1. Черногория - наиболее близка к вступлению в ЕС, являясь лидером переговоров.
Согласно отчету, Черногория имеет самые высокие шансы первой завершить переговоры. При сохранении темпов реформ и согласии стран ЕС оставшиеся главы могут быть предварительно закрыты до конца 2026 года. Следующий этап - завершение подготовки договора о присоединении и согласование условий членства.
2. Албания демонстрирует высокие темпы продвижения.
Албания может завершить переговоры к 2027 году, если сохранит нынешние темпы реформ. Главными препятствиями остаются необходимость укрепления демократических институтов, политического диалога и качества реформ.
3. Молдова имеет перспективы завершения переговоров к началу 2028 года.
Молдова сохраняет перспективу завершить переговоры к началу 2028 года. Для этого необходимо продолжить реформы правосудия, государственного управления и борьбу с коррупцией. Следующий важный этап - открытие оставшихся кластеров и выполнение переговорных критериев.
4. Украина выполнила условия для открытия остальных кластеров.
Украина может завершить переговоры до конца 2028 года, если ускорит реформы и сохранит институциональную устойчивость в условиях войны. Основными вызовами останутся борьба с коррупцией, судебная реформа и укрепление демократических институтов.
5. В Сербии фиксируется ограниченный прогресс, существенного продвижения в переговорах нет.
Сохраняется низкий уровень согласования внешней политики Сербии с ЕС, усиливается политическая и общественная поляризация. Необходимо выполнить обязательства по нормализации отношений с Косово.
Перспективы Сербии остаются неопределенными. Продвижение будет зависеть от действий нового правительства, восстановления демократического диалога, независимости судебной системы и сближения внешнеполитического курса с ЕС.
6. В Северной Македонии главный барьер связан с конституционными изменениями.
Продвижение к открытию переговоров зависит прежде всего от принятия конституционных изменений. Без политического компромисса страна рискует продолжить оставаться в ожидании начала полноценного переговорного процесса.
7. В Боснии и Герцеговине европейская интеграция замедляется из-за высоких политических рисков.
В ближайшей перспективе существенного продвижения ожидать сложно. Ключевыми условиями остаются политическая стабильность, формирование государственных институтов и выполнение обязательств в рамках механизма реформ и роста ЕС.
8. В Косово политический и институциональный кризис затормозил реформы.
Однако, есть прогресс в борьбе с организованной преступностью.
Перспективы сближения с ЕС будут зависеть от политической стабильности и выполнения обязательств по диалогу с Сербией. Еврокомиссия готова подготовить заключение по заявке Косово на членство, если соответствующий запрос поступит от Совета ЕС.
9. Для Турции переговоры остаются замороженными, однако она сохраняет статус страны-кандидата и важного партнера ЕС.
Возобновление переговоров в ближайшей перспективе ЕК считает маловероятным.
10. В Грузии европейская интеграция фактически приостановлена.
Отмечается, что без изменения политического курса Грузия не сможет продвинуться к членству и рискует потерять практические преимущества статуса кандидата. При этом ЕС продолжит поддерживать суверенитет, территориальную целостность и европейские устремления грузинского народа.