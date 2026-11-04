İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Ukrayna Aİ-yə üzvlüklə bağlı danışıqlar klasterlərinin açılması üçün şərtləri yerinə yetirib

    Digər ölkələr
    • 04 noyabr, 2026
    • 23:10
    Ukrayna Aİ-yə üzvlüklə bağlı danışıqlar klasterlərinin açılması üçün şərtləri yerinə yetirib

    Avropa Komissiyası Ukraynanın Avropa İttifaqına (Aİ) üzvlüklə bağlı qalan bütün danışıqlar klasterlərinin açılması üçün tələb olunan şərtləri yerinə yetirdiyini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Baş naziri Sergey Koretski "Telegram" kanalında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Avropa Komissiyasının hesabatını Aİ-nin Ukraynadakı səfiri Katarina Maternova təqdim edib. Hesabatda heç bir sahədə geriləmə qeydə alınmayıb.

    Koretski bildirib ki, Avropa Komissiyası 10 istiqamət üzrə, xüsusən energetika, rəqəmsal sahə, maliyyə xidmətləri, vergitutma, təhsil, elm, kənd təsərrüfatı və gömrük sahələrində yaxşı və ya çox yaxşı irəliləyiş olduğunu qeyd edib.

    O əlavə edib ki, ilk dəfə xarici siyasət, təhlükəsizlik və müdafiə sahəsi irəliləyişə görə ən yüksək qiyməti alıb. Həmçinin Ukraynanın antikorrupsiya institutlarının müstəqil və səmərəli fəaliyyəti, məhkəmə hakimiyyəti və ədliyyə sahələrində irəliləyiş vurğulanıb.

    Baş nazirin sözlərinə görə, növbəti məqsəd 2027-ci ilin əvvəlində bençmarklar üzrə aralıq qiymətləndirmə (IBAR) əldə etməkdir. Bu məqsədlə Ukrayna və Aİ-nin birgə işçi qrupu yaradılıb.

    Sergey Koretski Avropa İttifaqı (Aİ) Ukrayna
    Корецкий: Украина выполнила условия для открытия всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС
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