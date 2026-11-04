Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Посол Азербайджана в Хорватии: Процесс разминирования требует международного сотрудничества и поддержки

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2026
    • 22:30
    Посол Азербайджана в Хорватии: Процесс разминирования требует международного сотрудничества и поддержки

    После освобождения своих территорий Азербайджан приступил к масштабной и амбициозной программе восстановления городов и сел, разрушенных в период оккупации. Практически всё требовалось отстраивать с нуля: дороги, больницы, школы, жилые здания и всю инфраструктуру, необходимую для нормальной жизни.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Хорватии Анар Иманов в своем выступлении на официальном приеме в Загребе по случаю 8 Ноября – Дня Победы.

    По его словам, масштабное загрязнение минами остается одним из крупнейших препятствий на пути восстановления региона и безопасного возвращения его жителей на родные земли.

    "Мины по-прежнему ставят под угрозу жизни людей, замедляют развитие и мешают многим семьям вернуться в родные края. Как наши хорватские друзья знают из собственного опыта, разминирование - это чрезвычайно сложный, долгосрочный процесс, требующий значительных ресурсов. Этот процесс требует международного сотрудничества и поддержки. Поэтому мы высоко ценим наше тесное сотрудничество с Хорватией в этом направлении. На протяжении истории оба наших народа прошли весьма схожие пути, испытав разрушительные последствия конфликтов, вынужденного переселения и послевоенного восстановления. Этот общий опыт естественным образом укрепляет взаимопонимание и солидарность, создает прочную основу для искренней дружбы и стратегического партнерства, которые установлены между нашими странами", - отметил посол.

    Анар Иманов Азербайджано-хорватские отношения Восстановление Карабаха Великое возвращение Минная проблема
    Azərbaycanın Xorvatiyadakı səfiri: Minalardan təmizləmə prosesi beynəlxalq əməkdaşlıq və dəstək tələb edir
    Azerbaijani ambassador highlights Croatia"s support for demining efforts
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