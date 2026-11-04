Трамп признал роль войны с Ираном в поражении республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп признал основную роль военной операции против Ирана и последующего роста цен на топливо в поражении республиканцев на промежуточных выборах в стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом он заявил журналистам у Белого дома.

На вопрос о том, разделяет ли он мнение вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что в поражении республиканцев на выборах виновата война с Ираном, он ответил: "Я думаю, что это в основном верно, потому что в краткосрочной перспективе это привело к небольшому росту цен на бензин. Вероятно, это действительно так".

Однако, Трамп подчеркнул, что не сожалеет о решениях, которые он принимал в последние месяцы в отношении Ирана.

"В то же время, если бы мне пришлось сделать это снова, я бы поступил точно так же, потому что в долгосрочной перспективе это единственный выход. Нельзя позволить Ирану обладать ядерным оружием. Мне кажется, что это того стоило. Просто нет выбора", - отметил американский лидер.