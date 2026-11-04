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    Вэнс: Республиканцы проиграли на выборах из-за войны с Ираном

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 20:20
    Вэнс: Республиканцы проиграли на выборах из-за войны с Ираном

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что республиканцы проиграли на выборах из-за инициированной Вашингтонской администрацией военной операции против Ирана.

    Как передает Report, об этом Вэнс написал в социальной сети X.

    "Мы проиграли из-за войны. Об этом вчера вечером заявил сам президент", - отметил он.

    По словам Вэнса, согласно результатам опросов, многие избиратели, голосовавшие за Трампа в 2024 году, были недовольны и намеревались поддержать демократов. На вопрос о том, что могло бы побудить их вернуться к республиканцам, они назвали четыре основных условия: прекращение войны, сосредоточение внимания на стоимости жизни и инфляции, возвращение к политике "Америка прежде всего" и изменение отношений США с Израилем.

    Вэнс подчеркнул, что проблема заключалась не в явке республиканских избирателей, а в том, что часть сторонников Трампа, голосовавших за него в 2024 году, в 2026 году отдали предпочтение демократам.

    Он также отметил, что в ближайшие месяцы могут звучать предложения об амнистии как способе решения проблем республиканцев, однако назвал такие инициативы неверным ответом на причины поражения.

    Вице-президент добавил, что любой честный анализ результатов выборов и дальнейших действий республиканцев должен начинаться с признания роли войны в их поражении.

    Джей Ди Вэнс Операция США и Израиля против Ирана Соединенные Штаты Америки (США)
    Vens: Respublikaçılar seçkilərdə İranla müharibəyə görə məğlub olublar
    44 filmi
    44 filmi

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