Вэнс: Республиканцы проиграли на выборах из-за войны с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что республиканцы проиграли на выборах из-за инициированной Вашингтонской администрацией военной операции против Ирана.

Как передает Report, об этом Вэнс написал в социальной сети X.

"Мы проиграли из-за войны. Об этом вчера вечером заявил сам президент", - отметил он.

По словам Вэнса, согласно результатам опросов, многие избиратели, голосовавшие за Трампа в 2024 году, были недовольны и намеревались поддержать демократов. На вопрос о том, что могло бы побудить их вернуться к республиканцам, они назвали четыре основных условия: прекращение войны, сосредоточение внимания на стоимости жизни и инфляции, возвращение к политике "Америка прежде всего" и изменение отношений США с Израилем.

Вэнс подчеркнул, что проблема заключалась не в явке республиканских избирателей, а в том, что часть сторонников Трампа, голосовавших за него в 2024 году, в 2026 году отдали предпочтение демократам.

Он также отметил, что в ближайшие месяцы могут звучать предложения об амнистии как способе решения проблем республиканцев, однако назвал такие инициативы неверным ответом на причины поражения.

Вице-президент добавил, что любой честный анализ результатов выборов и дальнейших действий республиканцев должен начинаться с признания роли войны в их поражении.