İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Vens: Respublikaçılar seçkilərdə İranla müharibəyə görə məğlub olublar

    Digər ölkələr
    • 04 noyabr, 2026
    • 20:30
    Vens: Respublikaçılar seçkilərdə İranla müharibəyə görə məğlub olublar

    Respublikaçılar seçkilərdə Vaşinqton administrasiyası tərəfindən İrana qarşı başladılan hərbi əməliyyat səbəbindən məğlub olublar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Biz müharibəyə görə məğlub olduq. Bu barədə dünən axşam prezident özü bildirdi", - o qeyd edib.

    Vensin sözlərinə görə, sorğuların nəticələrinə əsasən, 2024-cü ildə Trampa səs verən seçicilərin bir çoxu narazı qalıb və demokratları dəstəkləmək niyyətində olub. Onlardan respublikaçılara yenidən səs verməyə nə vadar edə biləcəyi soruşulduqda, dörd əsas şərt irəli sürüblər: müharibənin dayandırılması, diqqətin yaşayış xərcləri və inflyasiyaya yönəldilməsi, "Öncə Amerika" siyasətinə qayıdış və ABŞ-nin İsraillə münasibətlərinin dəyişdirilməsi.

    Vens vurğulayıb ki, problem respublikaçı seçicilərin səsverməyə gəlməməsi ilə bağlı olmayıb. Əsas məsələ Trampa 2024-cü ildə səs verən tərəfdarlarının bir qisminin 2026-cı ildə demokratlara üstünlük verməsidir.

    O, həmçinin qeyd edib ki, yaxın aylarda respublikaçıların problemlərinin həlli yolu kimi amnistiya haqqında təkliflər səslənə bilər, lakin bu cür təşəbbüsləri məğlubiyyətin səbəblərinə verilən yanlış cavab adlandırıb.

    Vitse-prezident əlavə edib ki, seçkilərin nəticələrinin və respublikaçıların gələcək addımlarının hər hansı dürüst təhlili onların məğlubiyyətində müharibənin rolunun etiraf edilməsi ilə başlamalıdır.

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