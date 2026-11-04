В Боснии и Герцеговине издали книгу об азербайджанской кухне

В Боснии и Герцеговине на боснийском языке издана книга "Азербайджанское гостеприимство через кулинарные рецепты - В гостях у Натаван" (Azerbejdžansko gostoprimstvo kroz kulinarske recepte – U gostima kod Natavan), посвященная национальной кухне и традициям гостеприимства Азербайджана.

Как сообщает балканское бюро Report, книга переведена на боснийский язык и опубликована при поддержке посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине.

Предисловие к изданию написал посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев. Книга знакомит читателей с особенностями азербайджанской кухни, способами приготовления национальных блюд и многовековыми застольными традициями.

Автор книги - Натаван Макили-Алиева. Впервые она была издана в столице Молдовы Кишиневе под названием "Visiting Real Bakuvian. Azerbaijan Hospitality in the Recipes" ("В гостях у настоящего бакинца. Азербайджанское гостеприимство в рецептах").

В издании представлены рецепты традиционных азербайджанских блюд, в том числе шах-плова, долмы, люля-кебаба, различных национальных закусок, пахлавы и шекербуры. Кроме того, в книге рассказывается о культуре азербайджанского застолья, уважительном отношении к гостям и традициях гостеприимства.

Публикация книги на боснийском языке призвана способствовать развитию культурных связей между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной, а также более близкому знакомству двух народов с национальным наследием и бытовыми традициями друг друга.

Отметим, что Натаван Макили-Алиева - супруга бывшего посла Азербайджана в Молдове, профессора Намига Алиева. В период дипломатической службы супруга в Кишиневе она активно участвовала в работе Международного женского клуба, благотворительных мероприятиях и культурных проектах, способствуя популяризации азербайджанской культуры и национальных ценностей.