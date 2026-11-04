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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Боснии и Герцеговине издали книгу об азербайджанской кухне

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2026
    • 22:22
    В Боснии и Герцеговине издали книгу об азербайджанской кухне

    В Боснии и Герцеговине на боснийском языке издана книга "Азербайджанское гостеприимство через кулинарные рецепты - В гостях у Натаван" (Azerbejdžansko gostoprimstvo kroz kulinarske recepte – U gostima kod Natavan), посвященная национальной кухне и традициям гостеприимства Азербайджана.

    Как сообщает балканское бюро Report, книга переведена на боснийский язык и опубликована при поддержке посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине.

    Предисловие к изданию написал посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев. Книга знакомит читателей с особенностями азербайджанской кухни, способами приготовления национальных блюд и многовековыми застольными традициями.

    Автор книги - Натаван Макили-Алиева. Впервые она была издана в столице Молдовы Кишиневе под названием "Visiting Real Bakuvian. Azerbaijan Hospitality in the Recipes" ("В гостях у настоящего бакинца. Азербайджанское гостеприимство в рецептах").

    В издании представлены рецепты традиционных азербайджанских блюд, в том числе шах-плова, долмы, люля-кебаба, различных национальных закусок, пахлавы и шекербуры. Кроме того, в книге рассказывается о культуре азербайджанского застолья, уважительном отношении к гостям и традициях гостеприимства.

    Публикация книги на боснийском языке призвана способствовать развитию культурных связей между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной, а также более близкому знакомству двух народов с национальным наследием и бытовыми традициями друг друга.

    Отметим, что Натаван Макили-Алиева - супруга бывшего посла Азербайджана в Молдове, профессора Намига Алиева. В период дипломатической службы супруга в Кишиневе она активно участвовала в работе Международного женского клуба, благотворительных мероприятиях и культурных проектах, способствуя популяризации азербайджанской культуры и национальных ценностей.

    Азербайджанская кухня Босния и Герцеговина
    Azərbaycan mətbəxini tanıdan kitab boşnak dilində nəşr olunub
    Azerbaijani cookbook published in Bosnian
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