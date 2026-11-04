В Бейлаганскую центральную районную больницу назначен новый директор
Здоровье
- 04 ноября, 2026
- 22:03
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Шаиг Шукюров назначен директором Бейлаганской центральной районной больницы.
Как сообщает карабахское бюро Report, соответствующий приказ уже подписан.
Отметим, что до назначения Шукюров работал в Физулинской центральной районной больнице.
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