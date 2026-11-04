Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Бейлаганскую центральную районную больницу назначен новый директор

    Здоровье
    • 04 ноября, 2026
    • 22:03
    В Бейлаганскую центральную районную больницу назначен новый директор

    Шаиг Шукюров назначен директором Бейлаганской центральной районной больницы.

    Как сообщает карабахское бюро Report, соответствующий приказ уже подписан.

    Отметим, что до назначения Шукюров работал в Физулинской центральной районной больнице.

    Бейлаган Кадровые назначения
    Фото
    Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yeni direktor təyin edilib
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    01:11
    В Берлине обнаружен мертвым министра экономики Баварии
    Другие страны
    00:44
    США ввели новые санкции против связанных с Ираном компаний и физлиц
    Другие страны
    00:21
    Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против России
    Другие страны
    23:53
    Зеленский обсудил со спецпредставителями Трампа подготовку к переговорам в Абу-Даби
    Другие страны
    23:40
    В Нахчыване впервые провели торакоскопическую резекцию легкого
    Здоровье
    23:34
    В Брюсселе прошли переговоры о восстановлении и финансировании Украины
    Другие страны
    23:14
    Трамп заявил, что не намерен увольнять шефа Пентагона
    Другие страны
    22:56
    Объявлены стартовые составы "Викинга" и "Сабаха" в матче Лиги чемпионов УЕФА
    Футбол
    22:45
    Трамп признал роль войны с Ираном в поражении республиканцев на выборах
    Другие страны
    Лента новостей