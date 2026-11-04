В Бейлаганскую центральную районную больницу назначен новый директор

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Шаиг Шукюров назначен директором Бейлаганской центральной районной больницы.

Как сообщает карабахское бюро Report, соответствующий приказ уже подписан.

Отметим, что до назначения Шукюров работал в Физулинской центральной районной больнице.