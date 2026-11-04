İki xəstəxanada kadr dəyişkiliyi olub
Sağlamlıq
- 04 noyabr, 2026
- 21:51
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Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yeni direktor təyinatı olub.
"Report"un Qarabağ Bürosu xəbər verir ki, bununla bağlı imzalanmış müvafiq əmrə əsasən, Şaiq Şükürov Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru vəzifəsinə təyin edilib.
Qeyd edək ki, Şaiq Şükürov bu təyinatadək Füzuli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında çalışıb.
Bundan başqa Füzuli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yeni baş həkim təyin olunub. Müvafiq təyinatla Qəhrəmanova Ceyran Vaqif qızı xəstəxananın baş həkimi vəzifəsinə gətirilib.
Qeyd edək ki, Ceyran Qəhrəmanova bu təyinata qədər Füzuli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında məsul vəzifədə çalışıb.
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