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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Мехрибан Алиева с членами семьи посетила симфоническое шоу всемирно известного скрипача Дэвида Гарретта

    Kультурная политика
    • 04 ноября, 2026
    • 22:14
    Мехрибан Алиева с членами семьи посетила симфоническое шоу всемирно известного скрипача Дэвида Гарретта

    Всемирно известный скрипач Дэвид Гарретт 4 ноября выступил в Центре Гейдара Алиева с симфоническим шоу Millennium Symphony - Crossover Programme.

    Как сообщает Report, первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и члены ее семьи посмотрели симфоническое шоу.

    В рамках уникальной музыкальной программы, объединившей классическую музыку с рок-, поп-композициями и мелодиями из кинофильмов, Дэвид Гарретт в присущей ему виртуозной манере представил произведения Людвига ван Бетховена, Ханса Циммера, Майкла Джексона, а также музыкальные хиты групп Nirvana и Rammstein и других известных исполнителей.

    Отметим, что Д.Гарретт дебютировал на сцене в возрасте 10 лет. В 13 лет он стал самым молодым артистом, заключившим контракт с престижным лейблом Deutsche Grammophon. После окончания учебы и по сей день Дэвид Гарретт сотрудничает с такими дирижерами, как Зубин Мета, Кристоф Эшенбах, Риккардо Шайи и Андрес Ороско-Эстрада.

    Особое место в творчестве артиста занимает классический альбом ICONIC, который поднялся до четвертой строчки немецкого поп-чарта, что стало исключительным достижением для альбома классической музыки. Кроме того, альбом был удостоен премии Opus Klassik 2023 в номинациях Golden Record и "Бестселлер года". В рамках международного турне с этим классическим репертуаром Дэвид Гарретт дал 113 концертов на пяти континентах.

    Мехрибан Алиева с членами семьи посетила симфоническое шоу всемирно известного скрипача Дэвида Гарретта
    Мехрибан Алиева с членами семьи посетила симфоническое шоу всемирно известного скрипача Дэвида Гарретта
    Мехрибан Алиева с членами семьи посетила симфоническое шоу всемирно известного скрипача Дэвида Гарретта

    Мехрибан Алиева Центр Гейдара Алиева
    Фото
    Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri dünyaşöhrətli skripkaçı Devid Qarrettin simfonik şousunu izləyiblər
    Фото
    First Vice-President Mehriban Aliyeva, along with her family members, attended symphonic show by internationally acclaimed violinist David Garrett
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