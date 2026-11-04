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    CBS: Трамп может уволить главу Пентагона

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 22:02
    CBS: Трамп может уволить главу Пентагона

    Президент США Дональд Трамп обсуждает с помощниками возможную отставку главы Пентагона Пита Хегсета.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

    Отмечается, что глава Вашингтонской администрации консультируется с советниками о том. стоит ли Хегсету оставаться на своем посту на фоне поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Однако, Трамп пока не принял окончательного решения по поводу возможной замены главы Пентагона.

    Телеканал отмечает, что демократы еще до выборов пытались добиться отстранения Хегсета от должности, а с переходом к ним контроля над обеими палатами Конгресса эти попытки могут активизироваться.

    Напомним, что 3 ноября в США прошли промежуточные выборы. Американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также состоялись выборы губернаторов. По последним оценкам американских медиа, демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса, который начнет работу в новом составе 3 января 2027 года.

    Дональд Трамп Пит Хегсет Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон)
    Tramp Heqsetin istefası məsələsini müzakirə edir
    44 filmi
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