CBS: Трамп может уволить главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп обсуждает с помощниками возможную отставку главы Пентагона Пита Хегсета.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Отмечается, что глава Вашингтонской администрации консультируется с советниками о том. стоит ли Хегсету оставаться на своем посту на фоне поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Однако, Трамп пока не принял окончательного решения по поводу возможной замены главы Пентагона.

Телеканал отмечает, что демократы еще до выборов пытались добиться отстранения Хегсета от должности, а с переходом к ним контроля над обеими палатами Конгресса эти попытки могут активизироваться.

Напомним, что 3 ноября в США прошли промежуточные выборы. Американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также состоялись выборы губернаторов. По последним оценкам американских медиа, демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса, который начнет работу в новом составе 3 января 2027 года.