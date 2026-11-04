Tramp Heqsetin istefası məsələsini müzakirə edir
Digər ölkələr
- 04 noyabr, 2026
- 23:00
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ Prezidenti Donald Tramp müşavirləri ilə Pentaqon rəhbəri Pit Heqsetin mümkün istefasını müzakirə edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "CBS News" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Tramp respublikaçıların aralıq seçkilərdə məğlubiyyətindən sonra Heqsetin vəzifəsində qalıb-qalmamasını müşavirləri ilə müzakirə edir. Lakin onun mümkün əvəzlənməsi ilə bağlı hələ qərar verilməyib.
Telekanalın məlumatına görə, demokratların Konqresin hər iki palatasında nəzarəti ələ keçirməsi Heqsetin vəzifədən uzaqlaşdırılması ilə bağlı cəhdləri intensivləşdirə bilər.
Son xəbərlər
07:20
Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölübDigər ölkələr
06:42
Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçiribDigər ölkələr
06:15
Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşübDigər ölkələr
05:45
Egey dənizində zəlzələ olubRegion
05:26
"Reuters": Ukrayna və ABŞ-nin "Starshield"dən istifadə ilə bağlı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatırDigər ölkələr
04:57
Rubio: Vens prezident seçkilərində iştirak etsə, onu dəstəkləyəcəyəmDigər ölkələr
04:07
Foto
Türkiyənin sabiq naziri Fatma Betül Sayan Kaya həbs edilibRegion
03:44
Heqset: Konqresdə mənim istefama nail ola bilməyəcəklərDigər ölkələr
03:03
Kuşner: ABŞ və müttəfiqləri Avropaya dair məzmunlu məsləhətləşmələr aparıbDigər ölkələr