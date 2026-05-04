İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Meloni Avropanın təhlükəsizliyini gücləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 04 may, 2026
    • 19:17
    Meloni Avropanın təhlükəsizliyini gücləndirməyə çağırıb

    İtaliyanın Baş naziri Corcia Meloni ABŞ-nin hərbi mövcudluğunun mümkün ixtisarı fonunda Avropanı öz təhlükəsizliyini gücləndirməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, İtaliya baş naziri Ağ Evin rəhbəri Donald Trampın ABŞ qoşunlarının İtaliya və İspaniyadan ehtimal olunan çıxarılması ilə bağlı son bəyanatlarını belə şərh edib.

    "Qulaq asın, mən sizə gələcəkdə nə olacağını deyə bilmərəm. Dəfələrlə dediyim kimi, biz bilirik ki, ABŞ artıq çoxdandır Avropadakı mövcudluğunun mümkün ixtisarını müzakirə edir. Məhz buna görə də hesab edirəm ki, biz öz təhlükəsizliyimizi gücləndirməli və müstəqil cavab vermək qabiliyyətimizi artırmalıyıq", - Meloni İrəvanda, Azərbaycana yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərə bildirib.

    Bununla yanaşı, o vurğulayıb ki, bu cür qərarlar ondan asılı deyil. "Lakin bir şeyi qətiyyətlə bildirmək istəyirəm: İtaliya həmişə öz öhdəliklərini yerinə yetirib. İtaliya imzalanmış bütün sazişlərə əməl edib, həmişə", - Baş nazir bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ölkə birbaşa milli maraqlara toxunmasa da, NATO çərçivəsində, o cümlədən Əfqanıstan və İraqdakı missiyalarda iştirak etməklə ardıcıl fəaliyyət göstərib.

    Bununla əlaqədar Meloni Trampın İtaliyanın ünvanına səsləndirdiyi bəzi fikirlərini "qeyri-korrekt" adlandırıb.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl Tramp Amerika qoşunlarının İtaliya və İspaniyadan çıxarılmasını mümkün adlandırıb. "İtaliya bizə heç nə ilə kömək etməyib, İspaniya isə özünü dəhşətli, sadəcə dəhşətli aparıb", - Tramp ölkələrin Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə bağlı mövqeyini şərh edərkən bildirib.

    Corcia Meloni İtaliya-ABŞ Donald Tramp
    Мелони назвала "некорректными" заявления Трампа и призвала укрепить безопасность Европы
    Meloni calls for stronger European security amid possible US troop cuts

    Son xəbərlər

    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    23:32

    Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun keçirilməsi planlaşdırılır

    İqtisadiyyat
    23:28

    Meloni: Prezident Əliyevlə İranla bağlı böhran ətrafında fikir mübadiləsi apardıq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti