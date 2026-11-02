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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Konkur üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək

    Fərdi
    • 02 noyabr, 2026
    • 11:22
    Konkur üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək

    Noyabrın 14-də Binə Atçılıq Mərkəzində konkur üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Atçılıq Federasiyasından (ARAF) bildirilib.

    Qurumun təqvim planına əsasən təşkil olunacaq ilin son yarışında ölkənin ən güclü konkurçuları bir araya gələcəklər.

    Bir gün davam edəcək turnirdə idmançılar 3 fərqli kateqoriya üzrə yarışacaqlar. Konkurçular 70-80, 100-115 və 125-130 santimetr hündürlüklü maneələri qüsursuz dəf etməyə çalışacaqlar.

    Qaliblər kubok, medallar və diplomlarla mükafatlandırılacaqlar.

    Azərbaycan Atçılıq Federasiyası Binə Atçılıq Mərkəzi
    44 filmi
    44 filmi

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