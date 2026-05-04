    Мелони назвала "некорректными" заявления Трампа и призвала укрепить безопасность Европы

    04 мая, 2026
    • 19:05
    Мелони назвала некорректными заявления Трампа и призвала укрепить безопасность Европы

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Европу укреплять собственную безопасность на фоне возможного сокращения военного присутствия США.

    Как сообщает Report, так итальянский премьер прокомментировала недавние заявления главы Белого дома Дональда Трампа о вероятном выводе американских войск из Италии и Испании.

    "Послушайте, я не могу сказать вам, что произойдет в будущем. Как я уже не раз говорила, мы знаем, что США уже давно обсуждают возможное сокращение своего присутствия в Европе. Именно поэтому я считаю, что мы должны укреплять собственную безопасность и наращивать способность давать самостоятельные ответы", - отметила Мелони журналистам в Ереване, перед вылетом в Азербайджан.

    При этом она подчеркнула, что подобные решения зависят не от нее. "Но одно я хочу заявить твердо: Италия всегда выполняла свои обязательства. Италия соблюдала все подписанные соглашения, всегда", - заявила премьер.

    По ее словам, страна последовательно действовала в рамках НАТО, включая участие в миссиях в Афганистане и Ираке, "даже когда это не затрагивало прямые национальные интересы".

    В этой связи Мелони назвала "некорректными" отдельные высказывания Трампа в адрес Италии.

    Напомним, ранее Трамп назвал возможным вывод американских войск из Италии и Испании. "Италия нам ничем не помогла, а Испания показала себя ужасно, просто ужасно", - заявил Трамп, комментируя позицию стран по ситуации на Ближнем Востоке.

