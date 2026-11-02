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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan Avropa çempionatında 40 şahmatçı ilə təmsil olunacaq

    Fərdi
    • 02 noyabr, 2026
    • 11:15
    Azərbaycan Avropa çempionatında 40 şahmatçı ilə təmsil olunacaq

    Noyabrın 3-də Yunanıstanın İraklion şəhərində yeniyetmə şahmatçılar arasında Avropa çempionatı start götürəcək.

    "Report" xəbər verir ki, qitə birinciliyində Azərbaycanı 40 şahmatçı təmsil edəcək.

    Mötəbər yarışda yeniyetmələr arasında son dünya çempionu Zəhra Allahverdi, son Avropa çempionatının gümüş medalçısı Mehriban Əhmədli və bürünc mükafatçısı Məryəm Ağaverdiyeva da yer alıblar.

    Ümumilikdə 49 ölkədən 1250 zəka sahibi 6 yaş kateqoriyasında medallar uğrunda yarışacaq.

    Qeyd edək ki, şahmatçılarla yanaşı, yeniyetmələrdən ibarət komandanın baş məşqçisi Nicat Məmmədov, məşqçilər Fərid Abbasov, Elmar Atakişiyev və Orxan Abdulov, həmçinin nümayəndə heyətinin rəhbəri Raul Quliyev də Yunanıstana yollanıblar.

    Zəhra Allahverdi Mehriban Əhmədli Nicat Məmmədov Azərbaycan Şahmat Federasiyası
    44 filmi
    44 filmi

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