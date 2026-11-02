İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    FIFA referisi Kamal Umudlu UEFA Gənclər Liqasında PSJ-nin oyununu idarə edəcək

    Futbol
    • 02 noyabr, 2026
    • 11:24
    FIFA referisi Kamal Umudlu UEFA Gənclər Liqasında PSJ-nin oyununu idarə edəcək

    Azərbaycanın FIFA referisi Kamal Umudlu beynəlxalq təyinat alıb.

    "Report" xəbər verir ki, 31 yaşlı hakim UEFA Gənclər Liqasının oyununu idarə edəcək.

    O, İspaniyada yerli "Vilyarreal" və Fransanın PSJ klubunun U-19 komandalarının oyununda iş başında olacaq.

    K.Umudluya Vüsal Məmmədov və Rəhman İmami kömək göstərəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını ispan Borxa Qixarro Kolomer yerinə yetirəcək.

    Xatırladaq ki, "Vilyarreal" - PSJ oyunu sabah, Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da start götürəcək.

    Kamal Umudlu UEFA Gənclər Liqası
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    13:00
    Lamin Yamal qol və assist göstəricilərinə görə liderdir
    Futbol
    12:58
    "Alpin"in pilotu Franko Kolapinto 10 saniyəlik cəza alıb
    Fərdi
    12:56
    SOCAR bu ilin 3-cü rübünün qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərini açıqlayıb
    Energetika
    12:48
    Sabah Bakıda 23 dərəcə isti olacaq
    Ekologiya
    12:46
    Ərdoğan Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
    Xarici siyasət
    12:43
    Foto
    İrandan Azərbaycana PUA ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb
    Hadisə
    12:42
    İsveç səfiri Elçin Əmirbəyovla ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib
    Xarici siyasət
    12:36
    Foto
    Video
    Azərbaycan QHT-ləri imzaladıqları açıq məktubu İran səfirliyinə təqdim ediblər
    Xarici siyasət
    12:29
    Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sürücülər üçün imtahan keçiriləcək
    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti