    Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Qazaxıstanla iki yoldaşlıq oyunu keçirəcək

    Futbol
    04 may, 2026
    • 14:49
    Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan milli komandası mayın 4-dən 20-dək Su İdmanı Sarayında təlim-məşq toplanışı keçirəcək.

    AFFA-dan "Report"a verilən məlumata görə, milli hazırlıq dönəmində - mayın 7-si və 9-da Qazaxıstan yığması ilə iki yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

    Hər iki görüşün saat 18:00-da başlanması nəzərdə tutulur.

    Yığmaya dəvət edilən oyunçuların adlarını diqqətinizə çatdırırıq:

    Qapıçılar: Elçin Qasımov, Emil Omarov;

    Oyunçular: Elşad Manafov, Kamil Hüseynov, Orxan Məmmədov, İsa Zeynallı, Sabir Allahquliyev, Ramil Əliyev, Kamran Qürbətov, Bayram Bayramlı, İsa İsayev.

