    Чистая прибыль НБКО Nas Project снизилась на 11%

    • 04 мая, 2026
    • 13:46
    Чистая прибыль НБКО Nas Project снизилась на 11%

    Небанковская кредитная организация (НБКО) ОАО Nas Project завершила 2025 год с чистой прибылью в размере 525 тыс. манатов, что на 10,9% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность НБКО.

    В прошлом году доналоговая прибыль Nas Project составила 678 тыс. манатов (на 7,9% меньше по сравнению с предыдущим годом), а выплаты по налогу на прибыль - 154 тыс. манатов (+4,8%).

    По состоянию на 1 января текущего года активы Nas Project составили 8,319 млн манатов, что на 61,3% больше в годовом сравнении. Из них 7,379 млн манатов приходится на кредиты, выданные клиентам. В 2025 году кредитный портфель НБКО вырос на 45,5%.

    За отчетный период обязательства Nas Project увеличились на 97,5%, достигнув 6,513 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 2,8%, составив 1,807 млн манатов.

    Напомним, что Nas Project создана в 2020 году. Ее уставный капитал составляет 1,3 млн манатов. Единственным акционером НБКО со 100%-й долей является Мухаммед Гулиев.

    "Nas Project" BOKT-un xalis mənfəəti 11 % azalıb

