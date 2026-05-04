Avstriya üç Rusiya diplomatını "persona non-grata" elan edib
Digər ölkələr
- 04 may, 2026
- 13:08
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Avstriyanın xarici işlər naziri Beate Maynl-Rayzinger bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu qərar diplomatik binanın damlarında casusluq üçün istifadə oluna bilən çoxsaylı antenalara görə qəbul edilib: "Diplomatik toxunulmazlıqdan casusluq üçün istifadə edilməsi yolverilməzdir".
Nazir diplomatların artıq ölkəni tərk etdiyini qeyd edib.
Agentliyin məlumatına görə, 2020-ci ildən bəri Avstriya tərəfindən ölkədən çıxarılan Rusiya diplomatlarının sayı 14-ə çatıb.
