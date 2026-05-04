İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Avstriya üç Rusiya diplomatını "persona non-grata" elan edib

    Digər ölkələr
    • 04 may, 2026
    • 13:08
    Avstriya üç Rusiya diplomatını persona non-grata elan edib

    Avstriya üç Rusiya diplomatını "persona non-grata" elan edib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Avstriyanın xarici işlər naziri Beate Maynl-Rayzinger bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu qərar diplomatik binanın damlarında casusluq üçün istifadə oluna bilən çoxsaylı antenalara görə qəbul edilib: "Diplomatik toxunulmazlıqdan casusluq üçün istifadə edilməsi yolverilməzdir".

    Nazir diplomatların artıq ölkəni tərk etdiyini qeyd edib.

    Agentliyin məlumatına görə, 2020-ci ildən bəri Avstriya tərəfindən ölkədən çıxarılan Rusiya diplomatlarının sayı 14-ə çatıb.

    Beate Maynl-Rayzinger Persona non-grata Diplomatik toxunulmazlıq Avstriya Rusiya
    Австрия выслала трех российских дипломатов из страны

    Son xəbərlər

    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    23:32

    Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun keçirilməsi planlaşdırılır

    İqtisadiyyat
    23:28

    Meloni: Prezident Əliyevlə İranla bağlı böhran ətrafında fikir mübadiləsi apardıq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti