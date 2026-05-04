Австрия выслала трех российских дипломатов из страны

Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон грата.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

По ее словам, такое решение принято из-за многочисленных антенн на крышах дипломатического здания, которые могут использоваться для шпионажа.

"Недопустимо, чтобы дипломатический иммунитет использовался для шпионажа", – заявила она, отметив, что дипломаты уже покинули страну.

По данным агентства, число российских дипломатов, высланных Австрией с 2020 года, достигло 14.