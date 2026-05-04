Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Австрия выслала трех российских дипломатов из страны

    Другие страны
    • 04 мая, 2026
    • 12:53
    Австрия выслала трех российских дипломатов из страны

    Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон грата.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

    По ее словам, такое решение принято из-за многочисленных антенн на крышах дипломатического здания, которые могут использоваться для шпионажа.

    "Недопустимо, чтобы дипломатический иммунитет использовался для шпионажа", – заявила она, отметив, что дипломаты уже покинули страну.

    По данным агентства, число российских дипломатов, высланных Австрией с 2020 года, достигло 14.

    Персона нон-грата Высылка дипломата Австрия Россия Беате Майнль-Райзингер
    Avstriya üç Rusiya diplomatını "persona non-grata" elan edib

    Последние новости

    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    23:32
    Фото

    "Кубок Гейдара Алиева-2026": Азербайджанская боксерша вышла в финал турнира

    Индивидуальные
    Лента новостей