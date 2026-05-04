Австрия выслала трех российских дипломатов из страны
Другие страны
- 04 мая, 2026
- 12:53
Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон грата.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.
По ее словам, такое решение принято из-за многочисленных антенн на крышах дипломатического здания, которые могут использоваться для шпионажа.
"Недопустимо, чтобы дипломатический иммунитет использовался для шпионажа", – заявила она, отметив, что дипломаты уже покинули страну.
По данным агентства, число российских дипломатов, высланных Австрией с 2020 года, достигло 14.
