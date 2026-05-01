40 yaşlı Luka Modriç karyerasını "Milan"da davam etdirmək qərarına gəlib

İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    40 yaşlı Luka Modriç karyerasını Milanda davam etdirmək qərarına gəlib

    Xorvatiyalı futbolçu Luka Modriç daha bir mövsüm İtaliyanın "Milan" klubunda çıxış edəcək.

    "Report" "La Gazzetta dello Sport"a istinadən xəbər ki, 40 yaşlı yarımmüdafiəçinin müqaviləsinin müddətinin 2026/2027 mövsümünün sonunadək uzadılması seçimi aktivləşəcək.

    Rəsmi açıqlamanın bu il keçiriləcək dünya çempionatından sonra veriləcəyi gözlənilir. Modriç yenidən UEFA Çempionlar Liqasında oynamaq və karyerasını "Milan" kimi böyük klubda bitirmək niyyətindədir.

    Xatırladaq ki, təcrübəli oyunçu cari mövsüm İtaliya A Seriyasında 2788 dəqiqə meydanda olub. Bu isə onun sabiq komandası "Real"da son beş mövsümün hər birindən daha çoxdur.

