    "Azərxalça": Məqsədimiz yüksək keyfiyyətli, amma məhdud sayda istehsal və satışdır - EKSKLÜZİV

    Sənaye
    01 may, 2026
    • 15:02
    Azərxalça: Məqsədimiz yüksək keyfiyyətli, amma məhdud sayda istehsal və satışdır - EKSKLÜZİV

    Azərbaycan xalçalarının maya dəyərinə görə Hindistan, Əfqanıstan, Nepal kimi ölkələrdə istehsal olunan analoqları ilə rəqabət aparmaq imkanı yoxdur.

    Bunu "Report"a açıqlamasında "Azərxalça" ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Emin Məmmədov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, rəhbərlik etdiyi qurum kəmiyyətə deyil, keyfiyyətə fokuslanıb: "Biz hazırda yun, yun-ipək qarışıq və ipək xalçalar toxuyuruq, amma kütləvi istehsaldan qaçırıq. Çünki "Azərxalça" olaraq yüksək keyfiyyətli brend yaratmışıq və onu tanıtmışıq. Məqsədimiz yalnız yüksək keyfiyyətli, məhdud sayda xalçalarla həm yerli, həm də xarici bazarlarda təmsil olunmaqdır. Hazırda müxtəlif ölkələrə ixrac həyata keçiririk. Satış istiqamətlərimiz mövsümdən asılı olaraq dəyişə bilər. Ötən ilin sonunda Əbu-Dabiyə satışımız olub. Daha əvvəl Rusiyaya, Avropa ölkələrinə xalça ixrac etmişik".

    E.Məmmədov əlavə edib ki, yerli xalçalar Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On üçüncü sessiyasında (WUF13) təqdim olunacaq: "Xalça festivalımızın mini forması orada təşkil olunacaq. Ölkəmizə gələn qonaqlar xalçalarımızla tanış olacaqlar. Bundan başqa, bizim müxtəlif bölgələrimizi təmsil edən 20 toxucumuz orada xalça toxuyacaq. Bununla bağlı müxtəlif proqramlarımız var".

    Азерхалча: Азербайджанские ковры будут представлены на WUF13 в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
    Azerkhalcha: Azerbaijani carpets to be showcased at WUF13 in Baku - EXCLUSIVE

