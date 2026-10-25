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    Tramp ABŞ-nin İrana zərbələrinin bərpasını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2026
    • 02:28
    Tramp ABŞ-nin İrana zərbələrinin bərpasını istisna etməyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqton və Tehranın razılığa gəlməyəcəkləri təqdirdə İrana yeni hücumlar başlatmaq ehtimalını istisna etməyib.

    "Report"un məlumatına görə, Amerika lideri bu açıqlamanı Floridada jurnalistin sualını cavablandırarkən verib.

    "Həqiqətən düşünürsünüz ki, bunu edib-etməyəcəyimi sizə deyəcəyəm? Ehtimal ki, bunu edəcəyəm. Həmçinin yaxşı, böyük bir razılaşma əldə etmək şansımız da var", - Tramp əlavə edib.

    O qeyd edib ki, razılaşmanı başa çatdıra bilər və ya Vaşinqton və Tehran razılığa gələ bilər: "Dəqiq bilmirəm. Hər iki halda da biz qalib gələcəyik".

    Daha əvvəl "The Wall Street Journal" (WSJ) ABŞ-nin İrana hücumların bərpasına hazırlaşdığını xəbər verib. Bu arada, "Al Arabiya" telekanalı iddia edib ki, Tehran Vaşinqtona blokadanı ləğv etmək müqabilində Hörmüzü açmağı təklif edib.

    Donald Tramp ABŞ-İran gərginliyi
    Трамп допустил возобновление ударов США по Ирану
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