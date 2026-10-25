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    Трамп допустил возобновление ударов США по Ирану

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 02:23
    Трамп допустил возобновление ударов США по Ирану

    Президент США Дональд Трамп не исключает вероятности того, что он примет решение о нанесении новых ударов по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат сделку.

    Как передает Report, об этом американский лидер, отвечая на вопрос журналиста в штате Флорида.

    "Неужели вы думаете, я вам расскажу, если я собираюсь это сделать. Есть вероятность, что я это сделаю. Есть также вероятность того, что у нас будет хорошее крупное соглашение", - добавил Трамп.

    Он отметил, что может "закончить дело" или Вашингтон и Тегеран заключат сделку: "Я точно не знаю. В любом случае мы выиграем".

    Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что США готовятся к возможному возобновлению ударов по Ирану. При этом телеканал Al Arabiya утверждал, что Тегеран предложил Вашингтону открыть Ормуз в обмен на снятие блокады.

    Дональд Трамп Переговоры между США и Ираном Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Tramp ABŞ-nin İrana zərbələrinin bərpasını istisna etməyib
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