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    Alimlər insan bədənində ağciyər xərçənginə qarşı gizli mexanizm kəşf ediblər

    Sağlamlıq
    • 25 oktyabr, 2026
    • 04:30
    Alimlər insan bədənində ağciyər xərçənginə qarşı gizli mexanizm kəşf ediblər

    Avstraliyanın Uolter və Eliza Hall İnstitutunun alimləri qamma-delta T hüceyrələrinin şiş digər immun sistemlərindən yayınsa belə, kiçik hüceyrəli ağciyər xərçəngi hüceyrələrini tanıya və məhv edə biləcəyini aşkarlayıblar.

    "Report"un məlumatına görə, araşdırma "Cancer Cell" jurnalında dərc edilib.

    Kiçik hüceyrəli ağciyər xərçəngi ən aqressiv şişlərdəndir. Onun müalicəsindəki çətinliklərinin səbəblərindən biri də bir çox immunoterapiya növü ilə hədəf alınan ənənəvi T hüceyrələrindən yayınmaq qabiliyyətidir. Yeni araşdırma göstərib ki, immun sisteminin başqa hücum yolu var.

    Əvvəlcə müəlliflər iki böyük klinik sınaqdan - "IMpower133" və CASPIAN-dan məlumatları təhlil ediblər. Şişlərdə qamma-delta T hüceyrələrinin mövcudluğunun güclü sübutları immunoterapiyadan daha çox fayda ilə əlaqələndirilib.

    Daha sonra xəstə nümunələrindən miniatür şişlər yetişdirilib. Eyni şəxslərin qanından təcrid olunmuş qamma-delta T hüceyrələri bu şişlərə əlavə edilib. İmmun hüceyrələri xərçəng hüceyrələrini uğurla tanıyaraq məhv edib.

    Bu təsir iki dərmanla gücləndirilib. "Zoledronat" qamma-delta T hüceyrələrinin mövcud sayını artırıb və şişin tanınmasını yaxşılaşdırıb, tarlatamab isə immun və xərçəng hüceyrələrini bir-birinə yaxınlaşdırmağa kömək edib. Dərmanlar birlikdə laboratoriya modelində hücumun effektivliyini artırıb.

    Müəlliflər həmçinin bu limfositlərin bədəndən kənarda genişləndirilməsi və sonra onları xəstəyə qaytarılması imkanlarını araşdırırlar.

    Xərçəng xəstəliyi Alimlər Elmi araşdırma
    Ученые обнаружили в организме человека скрытый механизм против рака легких
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