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    Ученые обнаружили в организме человека скрытый механизм против рака легких

    Здоровье
    • 25 октября, 2026
    • 04:13
    Ученые обнаружили в организме человека скрытый механизм против рака легких

    Ученые Института Уолтера и Элизы Холл в Австралии обнаружили, что гамма-дельта Т-лимфоциты способны распознавать и уничтожать клетки мелкоклеточного рака легких, даже когда опухоль скрывается от других компонентов иммунитета.

    Как передает Report, работа опубликована в журнале Cancer Cell.

    Мелкоклеточный рак легких относится к наиболее агрессивным опухолям. Одна из причин трудностей лечения - его способность ускользать от обычных Т-клеток, на которые рассчитаны многие виды иммунотерапии. Новое исследование показало, что у иммунной системы есть и другой путь атаки.

    Сначала авторы проанализировали данные двух крупных клинических испытаний - IMpower133 и CASPIAN. Выраженные признаки присутствия гамма-дельта Т-клеток в опухолях были связаны с большей пользой от иммунотерапии.

    Затем из образцов пациентов вырастили миниатюрные опухоли. К ним добавили гамма-дельта Т-клетки, выделенные из крови тех же людей. Иммунные клетки успешно распознавали и уничтожали раковые.

    Этот эффект усилили двумя препаратами. Золедронат увеличивал доступное число гамма-дельта Т-клеток и улучшал распознавание опухоли, а тарлатамаб помогал сближать иммунные и раковые клетки. Вместе препараты повышали эффективность атаки в лабораторной модели.

    Авторы рассматривают и возможность размножать такие лимфоциты вне организма, а затем возвращать их пациенту.

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