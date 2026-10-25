Ученые обнаружили в организме человека скрытый механизм против рака легких

Ученые Института Уолтера и Элизы Холл в Австралии обнаружили, что гамма-дельта Т-лимфоциты способны распознавать и уничтожать клетки мелкоклеточного рака легких, даже когда опухоль скрывается от других компонентов иммунитета.

Как передает Report, работа опубликована в журнале Cancer Cell.

Мелкоклеточный рак легких относится к наиболее агрессивным опухолям. Одна из причин трудностей лечения - его способность ускользать от обычных Т-клеток, на которые рассчитаны многие виды иммунотерапии. Новое исследование показало, что у иммунной системы есть и другой путь атаки.

Сначала авторы проанализировали данные двух крупных клинических испытаний - IMpower133 и CASPIAN. Выраженные признаки присутствия гамма-дельта Т-клеток в опухолях были связаны с большей пользой от иммунотерапии.

Затем из образцов пациентов вырастили миниатюрные опухоли. К ним добавили гамма-дельта Т-клетки, выделенные из крови тех же людей. Иммунные клетки успешно распознавали и уничтожали раковые.

Этот эффект усилили двумя препаратами. Золедронат увеличивал доступное число гамма-дельта Т-клеток и улучшал распознавание опухоли, а тарлатамаб помогал сближать иммунные и раковые клетки. Вместе препараты повышали эффективность атаки в лабораторной модели.

Авторы рассматривают и возможность размножать такие лимфоциты вне организма, а затем возвращать их пациенту.