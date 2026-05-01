Азерхалча: Азербайджанские ковры будут представлены на WUF13 в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджанские ковры по себестоимости не могут конкурировать с аналогами, производимыми в таких странах, как Индия, Афганистан и Непал.

Об этом сказал Report председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов.

По его словам, возглавляемая им структура ориентирована не на количество, а на качество:

"В настоящее время мы производим шерстяные, шерстяно-шелковые и шелковые ковры, но избегаем массового производства. Наша цель - быть представленными как на местном, так и на зарубежных рынках исключительно высококачественной продукцией ограниченного объема. В настоящее время мы экспортируем ковры в различные страны. География продаж может меняться в зависимости от сезона. В конце прошлого года у нас были продажи в Абу-Даби, ранее мы осуществляли экспорт в Россию и европейские страны", - отметил он.

Мамедов добавил, что местные ковры будут представлены на WUF13, который пройдет в Баку с 17 по 22 мая: "Мини-формат нашего фестиваля ковров будет организован там. Гости, прибывающие в Азербайджан, ознакомятся с нашими коврами. Кроме того, 20 наших ткачей, представляющих различные регионы, будут ткать там ковры. В связи с этим у нас имеются различные программы".