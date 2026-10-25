Antonelli Ostində keçirilən "Formula 1" üzrə ABŞ Qran-Prisinin təsnifat mərhələsini qazanıb
Formula 1
- 25 oktyabr, 2026
- 03:02
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"Mercedes" komandasının italyan pilotu Kimi Antonelli 2026-cı il "Formula 1" üzrə Dünya Çempionatının 18-ci mərhələsi olan ABŞ Qran-prisinin təsnifat mərhələsini qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, yarış Texas ştatının Ostin şəhərindəki "Trassa Amerika" avtodromunda keçirilir.
"Red Bull" komandasının iki pilotu, niderlandlı Maks Verstappen və fransalı İsaak Hadjar da ilk üçlüyə daxil olublar.
Əsas yarış bazar ertəsi gecəsi keçiriləcək və start Bakı vaxtı ilə gecə yarısına planlaşdırılıb.
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