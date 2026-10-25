Антонелли выиграл квалификацию "Формулы 1" на Гран-при США в Остине

Итальянский пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли стал победителем квалификации 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" сезона 2026 года - Гран-при США.

Как передает Report, соревнования проходят на автодроме "Трасса Америк" в Остине, штат Техас.

В тройку лидеров также вошли два гонщика команды "Ред Булл" - представитель Нидерландов Макс Ферстаппен и Исаак Хаджар из Франции.

Основная гонка пройдет в ночь на понедельник, старт запланирован на полночь по бакинскому времени.