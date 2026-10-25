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    Антонелли выиграл квалификацию "Формулы 1" на Гран-при США в Остине

    Формула 1
    • 25 октября, 2026
    • 02:28
    Антонелли выиграл квалификацию Формулы 1 на Гран-при США в Остине

    Итальянский пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли стал победителем квалификации 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" сезона 2026 года - Гран-при США.

    Как передает Report, соревнования проходят на автодроме "Трасса Америк" в Остине, штат Техас.

    В тройку лидеров также вошли два гонщика команды "Ред Булл" - представитель Нидерландов Макс Ферстаппен и Исаак Хаджар из Франции.

    Основная гонка пройдет в ночь на понедельник, старт запланирован на полночь по бакинскому времени.

    Андреа Кими Антонелли Формула 1 Гран-при США
    44 filmi
    MiniBoss

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