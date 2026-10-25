Антонелли выиграл квалификацию "Формулы 1" на Гран-при США в Остине
Формула 1
- 25 октября, 2026
- 02:28
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Итальянский пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли стал победителем квалификации 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" сезона 2026 года - Гран-при США.
Как передает Report, соревнования проходят на автодроме "Трасса Америк" в Остине, штат Техас.
В тройку лидеров также вошли два гонщика команды "Ред Булл" - представитель Нидерландов Макс Ферстаппен и Исаак Хаджар из Франции.
Основная гонка пройдет в ночь на понедельник, старт запланирован на полночь по бакинскому времени.
Последние новости
02:55
В Албании протестующие подожгли здание столичной мэрииДругие страны
02:28
Антонелли выиграл квалификацию "Формулы 1" на Гран-при США в ОстинеФормула 1
02:23
Трамп допустил возобновление ударов США по ИрануДругие страны
01:35
Инфантино поблагодарил президента Ильхама Алиева за организацию FIFA U-15Футбол
01:08
В аккаунтах президента в соцсетях размещен видеоролик с открытия FIFA U-15 в БакуФутбол
00:38
В Товузе задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум лицам - ОбновленоПроисшествия
00:22
Al Arabiya: Иран предложил США открыть Ормуз в обмен на снятие блокадыВ регионе
00:05
Минуло шесть лет со дня освобождения города ГубадлыВнутренняя политика
23:41
Фото
Глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов встретился в Белграде с сербским коллегойВнешняя политика