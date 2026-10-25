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    Albaniyada etirazçılar şəhər meriyasının binasını yandırıblar

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2026
    • 03:12
    Albaniyada etirazçılar şəhər meriyasının binasını yandırıblar

    Albaniyanın paytaxtı Tiranada etirazçılar şəhər meriyasının binasını yandırıblar.

    "Report"un TASS-a istinadən məlumatına görə, bu barədə CNA portalı xəbər verib.

    Portalın məlumatına görə, əsas girişdə baş verən yanğın qısa zamanda binanın içini bürüyərək birinci mərtəbəyə yayılıb. Yüzlərlə etirazçının şəhər meriyasının yaxınlığında toplaşdığı qeyd olunur.

    Tiranada vəziyyət oktyabrın 13-də Təhsil Nazirliyinin qarşısında tələbə etirazından sonra gərginləşib. Nümayişçilər və polis arasında toqquşmalar 10 gündən çoxdur, davam edir. Etirazçılar Baş nazir Edi Ramanın istefasını tələb edirlər.

    İğtişaşlardan əvvəl Tiranada Adriatik dənizi sahilindəki Vyosa-Narta təbiət qoruğunda hökumət tərəfindən irəli sürülən kurort inkişafı layihəsi ilə bağlı ardıcıl 130 gün ərzində hökumət əleyhinə mitinqlər keçirilib.

    Etiraz aksiyaları Yanğın hadisəsi Albaniya
    В Албании протестующие подожгли здание столичной мэрии
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