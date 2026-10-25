В Албании протестующие подожгли здание столичной мэрии

Демонстранты подожгли здание мэрии в столице Албании Тиране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал CNA.

По его данным, пожар на главном входе быстро охватил внутреннее пространство здания и распространился на первый этаж. Отмечается, что в районе мэрии столпились сотни протестующих.

Ситуация в Тиране обострилась 13 октября после студенческой акции протеста у здания Минобразования. Столкновения демонстрантов с полицией продолжаются более 10 дней подряд. Протестующие требуют отставки премьер-министра Эди Рамы. До начала беспорядков в Тиране более 130 дней подряд проходили антиправительственные митинги из-за продвигаемого властями проекта строительства курорта в заповедной зоне Вьоса-Нарта на побережье Адриатического моря.