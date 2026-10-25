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    В Албании протестующие подожгли здание столичной мэрии

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 02:55
    В Албании протестующие подожгли здание столичной мэрии

    Демонстранты подожгли здание мэрии в столице Албании Тиране.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал CNA.

    По его данным, пожар на главном входе быстро охватил внутреннее пространство здания и распространился на первый этаж. Отмечается, что в районе мэрии столпились сотни протестующих.

    Ситуация в Тиране обострилась 13 октября после студенческой акции протеста у здания Минобразования. Столкновения демонстрантов с полицией продолжаются более 10 дней подряд. Протестующие требуют отставки премьер-министра Эди Рамы. До начала беспорядков в Тиране более 130 дней подряд проходили антиправительственные митинги из-за продвигаемого властями проекта строительства курорта в заповедной зоне Вьоса-Нарта на побережье Адриатического моря.

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