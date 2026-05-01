    Fitch Ratings прогнозирует рост госдолга США выше 120% ВВП к 2027 году

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что государственный долг США к 2027 году может превысить 120% ВВП страны.

    Как передает Report, об этом говорится в докладе агентства.

    "Мы ожидаем, что в этом и следующем году дефицит госбюджета составит 7,9% ВВП. Мы исходим из того, что к следующему году и без того высокий уровень госдолга превысит 120% [ВВП]", - отмечается в документе.

    Согласно данным доклада, государственный долг США в настоящее время превышает $39,1 трлн, что составляет более $114 тыс. на одного жителя страны.

    "Fitch Ratings": ABŞ-nin dövlət borcu 2027-ci ilədək ÜDM-in 120 %-ni keçəcək
    US state debt may exceed 120% of GDP next year — Fitch

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

