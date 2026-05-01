Fitch Ratings прогнозирует рост госдолга США выше 120% ВВП к 2027 году
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что государственный долг США к 2027 году может превысить 120% ВВП страны.
"Мы ожидаем, что в этом и следующем году дефицит госбюджета составит 7,9% ВВП. Мы исходим из того, что к следующему году и без того высокий уровень госдолга превысит 120% [ВВП]", - отмечается в документе.
Согласно данным доклада, государственный долг США в настоящее время превышает $39,1 трлн, что составляет более $114 тыс. на одного жителя страны.
