Fitch Ratings прогнозирует рост госдолга США выше 120% ВВП к 2027 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что государственный долг США к 2027 году может превысить 120% ВВП страны.

"Мы ожидаем, что в этом и следующем году дефицит госбюджета составит 7,9% ВВП. Мы исходим из того, что к следующему году и без того высокий уровень госдолга превысит 120% [ВВП]", - отмечается в документе.

Согласно данным доклада, государственный долг США в настоящее время превышает $39,1 трлн, что составляет более $114 тыс. на одного жителя страны.