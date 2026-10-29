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    Джейхун Байрамов принял участие в открытии Парка цивилизации тюркских государств

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 23:51
    Джейхун Байрамов принял участие в открытии Парка цивилизации тюркских государств

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в церемонии открытия Парка цивилизации тюркских государств в рамках саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети X.

    "Парк олицетворяет общую историю и культурное наследие тюркских народов, их богатые цивилизационные традиции и общие ценности. Эта инициатива способствует укреплению культурных связей между тюркскими государствами, развитию взаимопонимания, солидарности и сотрудничества между народами", - отмечается в публикации.

    Джейхун Байрамов Организация тюркских государств (ОТГ)
    Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Sivilizasiya Parkının açılışında iştirak edib
    Azerbaijani foreign minister joins park opening on sidelines of OTS summit
    44 filmi
    44 filmi

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