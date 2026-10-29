Джейхун Байрамов принял участие в открытии Парка цивилизации тюркских государств
- 29 октября, 2026
- 23:51
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в церемонии открытия Парка цивилизации тюркских государств в рамках саммита Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети X.
"Парк олицетворяет общую историю и культурное наследие тюркских народов, их богатые цивилизационные традиции и общие ценности. Эта инициатива способствует укреплению культурных связей между тюркскими государствами, развитию взаимопонимания, солидарности и сотрудничества между народами", - отмечается в публикации.
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan Jeyhun Bayramov participated in the opening ceremony of the Turkic States Civilization Park held on the sidelines of the Summit of the Organization of Turkic States (OTS). The park represents the shared historical and cultural heritage, rich civilizational traditions, and common values of the Turkic peoples. This initiative contributes to strengthening cultural ties among Turkic States and promoting mutual understanding, solidarity, and cooperation among their peoples.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 29, 2026