Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Sivilizasiya Parkının açılışında iştirak edib
- 29 oktyabr, 2026
- 23:46
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Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Zirvə görüşü çərçivəsində Türk Dövlətləri Sivilizasiya Parkının açılış mərasimində iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
"Park türk xalqlarının ortaq tarixi və mədəni irsini, zəngin sivilizasiya ənənələrini və ümumi dəyərlərini təcəssüm etdirir. Bu təşəbbüs türk dövlətləri arasında mədəni əlaqələrin gücləndirilməsinə, xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşma, həmrəylik və əməkdaşlığın təşviqinə töhfə verir", – paylaşımda bildirilib.
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan Jeyhun Bayramov participated in the opening ceremony of the Turkic States Civilization Park held on the sidelines of the Summit of the Organization of Turkic States (OTS). The park represents the shared historical and cultural heritage, rich civilizational traditions, and common values of the Turkic peoples. This initiative contributes to strengthening cultural ties among Turkic States and promoting mutual understanding, solidarity, and cooperation among their peoples.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 29, 2026