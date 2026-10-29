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    Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Sivilizasiya Parkının açılışında iştirak edib

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2026
    • 23:46
    Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Sivilizasiya Parkının açılışında iştirak edib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Zirvə görüşü çərçivəsində Türk Dövlətləri Sivilizasiya Parkının açılış mərasimində iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

    "Park türk xalqlarının ortaq tarixi və mədəni irsini, zəngin sivilizasiya ənənələrini və ümumi dəyərlərini təcəssüm etdirir. Bu təşəbbüs türk dövlətləri arasında mədəni əlaqələrin gücləndirilməsinə, xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşma, həmrəylik və əməkdaşlığın təşviqinə töhfə verir", – paylaşımda bildirilib.

    Ceyhun Bayramov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT)
    Джейхун Байрамов принял участие в открытии Парка цивилизации тюркских государств
    Azerbaijani foreign minister joins park opening on sidelines of OTS summit
    44 filmi
    44 filmi

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