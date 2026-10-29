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    Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля "Чайка"

    Kультурная политика
    • 29 октября, 2026
    • 23:23
    Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля Чайка

    Действующий в российском городе Санкт-Петербург Академический Малый драматический театр - Театр Европы в рамках Бакинского международного фестиваля искусств (BIAF-2026) 29 октября представил в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре одноименный спектакль, подготовленный на основе пьесы Антона Павловича Чехова "Чайка".

    Как сообщает Report, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, ее дочь Лейла Алиева и Алена Алиева посмотрели спектакль.

    "Чайка" в постановке Льва Додина, являющегося лауреатом престижных театральных премий России, включая "Золотую маску", считается одним из самых известных образцов классической пьесы.

    Художник-постановщик и художник по костюмам спектакля - Александр Боровский.

    В сценическом произведении выступили Народный артист России Сергей Курышев, Заслуженные артисты Елизавета Боярская, Игорь Черневич и другие.

    Отметим, что Бакинский международный фестиваль искусств, который продлится до 8 ноября, проводится во второй раз. В программе BIAF-2026, организованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры, предусмотрено более 20 мероприятий, включая концерты, балетные и театральные спектакли, кинопоказы, встречи с деятелями искусства и мастер-классы.

    В фестивале принимают участие артисты и творческие коллективы из Азербайджана, Великобритании, Израиля, Канады, России, США, Франции и других стран.

    Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля Чайка
    Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля Чайка
    Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля Чайка
    Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля Чайка
    Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля Чайка
    Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля Чайка
    Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля Чайка
    Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля Чайка
    Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля Чайка
    Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля Чайка
    Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля Чайка
    Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля Чайка
    Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля Чайка

    Мехрибан Алиева Азербайджанский государственный академический музыкальный театр
    Фото
    Mehriban Əliyeva "Qağayı" tamaşasının təqdimatında iştirak edib
    Фото
    First Vice-President Mehriban Aliyeva attended performance of 'The Seagull'
    44 filmi
    MiniBoss

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